ATP Cup 2021, Berrettini e Fognini annichiliscono Thiem e Novak in doppio: Austria battuta 2-1 (Di martedì 2 febbraio 2021) L‘ATP Cup 2021 di tennis vede l’Italia battere l’Austria per 2-1 grazie al successo nel doppio decisivo della prima giornata del Girone C: Matteo Berrettini e Fabio Fognini, infatti, dominano contro Dominic Thiem e Dennis Novak, imponendosi per 6-1 6-4 in un’ora di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura per i primi due giochi, poi nel quarto game Thiem al deciding point incappa nel doppio fallo che fa scappare via l’Italia e gli azzurri non concedono più nulla ai loro avversari, strappando il servizio anche a Novak nel sesto game e portando a casa il parziale con il punteggio di 6-1 in 22 minuti di gioco. Nel secondo set i servizi dominano per i primi cinque game, poi Fognini va in difficoltà nel sesto ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) L‘ATP Cupdi tennis vede l’Italia battere l’per 2-1 grazie al successo neldecisivo della prima giornata del Girone C: Matteoe Fabio, infatti, dominano contro Dominice Dennis, imponendosi per 6-1 6-4 in un’ora di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura per i primi due giochi, poi nel quarto gameal deciding point incappa nelfallo che fa scappare via l’Italia e gli azzurri non concedono più nulla ai loro avversari, strappando il servizio anche anel sesto game e portando a casa il parziale con il punteggio di 6-1 in 22 minuti di gioco. Nel secondo set i servizi dominano per i primi cinque game, poiva in difficoltà nel sesto ...

WeAreTennisITA : Nottata di ATP Cup, si parte contro l'Austria con Fognini e Berrettini super carichi ???? 00:00 Fognini ?? Novak 01:3… - SuperTennisTv : L'Italia???? fa il suo debutto in #ATPCup affrontando l'Austria???? nella prima sfida del Gruppo C! La presentazione… - zazoomblog : LIVE Italia-Austria 1-1 ATP Cup Berrettini-Fognini-Thiem-Novak 4-1 in DIRETTA: break azzurro nel primo set -… - zazoomblog : LIVE Italia-Austria 0-1 ATP Cup Berrettini-Thiem 6-2 3-0 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurro nel se… - Tennis_Trenes : ???????????????????? Fascinante la ATP CUP ?? -