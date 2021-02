Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma fuori controllo, Aurora nuove accuse: c’entra anche Veronica (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna l’appuntamento pomeridiano con le dame e i cavalieri del Trono Over. I protagonisti sono pronti per regalare al pubblico succulenti novità. Uomini e Donne: puntata del 2 febbraio 2021. Anticipazioni La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, martedì 2 febbraio 2021 vede al centro studio Gemma Galgani e Maurizio Guerci. I due ex, si confronteranno nuovamente sulle motivazioni alla base della loro rottura. Nelle scorse puntate Gemma ha velatamente insinuato che Maurizio vedesse un’altra donna nel periodo in cui si stavano conoscendo. La dama torinese farà di nuovo presente il suo sospetto, ma ben presto quella che appare come una tranquilla discussione,piano piano accenderà gli animi di Gemma e Maurizio, sfociando in ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna l’appuntamento pomeridiano con le dame e i cavalieri del Trono Over. I protagonisti sono pronti per regalare al pubblico succulenti novità.: puntata del 2 febbraio 2021.La puntata diche andrà in onda oggi, martedì 2 febbraio 2021 vede al centro studioGalgani e Maurizio Guerci. I due ex, si confronteranno nuovamente sulle motivazioni alla base della loro rottura. Nelle scorse puntateha velatamente insinuato che Maurizio vedesse un’altra donna nel periodo in cui si stavano conoscendo. La dama torinese farà di nuovo presente il suo sospetto, ma ben presto quella che appare come una tranquilla discussione,piano piano accenderà gli animi die Maurizio, sfociando in ...

