Alda d’Eusanio salva al televoto finto e Mario Balotelli sbotta | “Pochi deficienti rovinano l’Italia”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unlampo ehatoieri sera al Grande Fratello Vip 2020. In molti si aspettavano la squalifica della concorrente, dopo quello che è successo a Fausto Leali tempo fa (e non solo), ma così non è stato. La produzione e lo stesso Alfonso Signorini hanno annunciato un provvedimento ma non c’è stata alcuna punizione perché si è rimesso tutto nelle mani del pubblico che ha votato perre l’opinionista e conduttrice dall’eliminazione. Coscienza pulita per la produzione e rabbia per il pubblico visto che non ha apprezzato la disparità di trattamento tra concorrenti e, soprattutto, nemmeno il metodo di votazione visto che in molti hanno lamentato i rallentamenti e i problemi all’app ieri sera. Tutto regolare? Ancora una volta su questo ci sono tanti dubbi ...