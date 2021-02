40enne gambizzato a Roma, è grave (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo gambizzato a Roma nei pressi di una scuola. Gli aggressori hanno fatto perdere le tracce. Roma – Uomo gambizzato a Roma nella mattina di martedì 2 febbraio. L’agguato, come raccontato da La Repubblica, è avvenuto nei pressi di una scuola alla Romanina. La vittima, avvicinato da due a bordo di uno scooter, è stato colpito da due spari alla gamba sinistra. Gli altri due colpi esplosi sono andati a vuoto. Le condizioni del 40enne, che ha precedenti penali per spaccio e rapina, sono gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Giovanni. Indagini in corso Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’identità degli aggressori e individuare il movente di questo agguato. Il motorino, utilizzato per avvicinare la vittima, è stato ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomonei pressi di una scuola. Gli aggressori hanno fatto perdere le tracce.– Uomonella mattina di martedì 2 febbraio. L’agguato, come raccontato da La Repubblica, è avvenuto nei pressi di una scuola allanina. La vittima, avvicinato da due a bordo di uno scooter, è stato colpito da due spari alla gamba sinistra. Gli altri due colpi esplosi sono andati a vuoto. Le condizioni del, che ha precedenti penali per spaccio e rapina, sono gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Giovanni. Indagini in corso Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’identità degli aggressori e individuare il movente di questo agguato. Il motorino, utilizzato per avvicinare la vittima, è stato ...

