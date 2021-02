15enne vittima del branco | picchiato alla fermata dell’autobus

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora un’aggressione, ancora ilche agisce con violenza feroce contro un ragazzo di 15 anni, solo contro tutti. E’ successo ad Elmas, nel cagliaritano. Un ragazzo, di 15 anni, aggredito con ferocia dal, da un gruppo di ragazzi che l’ha raggiunto e circondato seguendo uno schema già prestabilito. Volevano punire il ragazzo, volevano che pagasse per essersi fidanzato con una ragazza del posto. Questa la sua colpa, questo il motivo dell’aggressione. Il giovane, raggiunto, che avrebbe dovuto riportarlo a casa, ha dovuto chiamare suo padre per essere portato in pronto soccorso, sanguinante. Aveva raggiunto Elmas, in autobus, per vedere la sua fidanzata, residente in quella zona, ma al momento di ritornare a casa, mentre i due aspettavano l’autobus ...