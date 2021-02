(Di lunedì 1 febbraio 2021)deiancora al centro dell’attenzione. Quartiere, Roma nord. Una vecchia battaglia del comitato di quartiere, Trionfalmente17, presieduto da Paola De Vecchis, torna a far discutere a causa dei bivacchi che si sono formati lungo il perimetro deldei. ”Un’altra immagine drammatica di una città alla deriva”, hanno scritto gli attivisti nel proprio blog. La struttura avrebbe da tempo bisogno di un’opera di restyling ma è ciò che c’è intorno che scatena le polemiche. Il comitato, infatti, segnala continuamente che sporcizia e rifiuti si accumulano nella zona circostante. Adesso sono presenti anche i senzatetto che si riparano in una situazione rabberciata dietro a una recinzione. Il settembre scorso, diverse segnalazioni dei residenti riportavano rumori notturni e ...

CorriereCitta : Trionfale, degrado al Mercato dei Fiori - sasberna : RT @CarloCalenda: Il Colle Oppio si affaccia su una delle 7 meraviglie del mondo ed è allo stato brado. Oltre Tevere il Mercato Trionfale f… -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfale degrado

romah24.com

Lo annuncia il sindaco Simone Giglioli in unpost su Facebook: "Una notizia che ... Finire questo immobile, recuperare un'area diin mezzo a San Miniato basso è un grande risultato e ...... per esempio, delle signore che poco prima avevano interrotto la sfilataprotestando per ... più quello stessofinisce per corroborarne le tesi, al punto da travolgere pure loro nel ...