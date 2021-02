Sondaggi: quanto vale la Lista Conte (e a chi toglie voti) (Di lunedì 1 febbraio 2021) I Sondaggi politici di Ixè fotografano le intenzioni di voto degli italiani con o senza una Lista Conte. A sorpresa non sono solo le forze di maggioranza a veder diminuire il proprio consenso se l’Avvocato del Popolo dovesse presentarsi alle elezioni con un proprio partito. Anche Lega e Fratelli d’Italia ne risentirebbero. Il partito di Matteo Salvini con una Lista Conte passerebbe dal 23,2 al 21,5%, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni perderebbe un punto percentuale scendendo dal 15,8% al 14,8%. Tra i partiti di opposizione Forza Italia è quello che subirebbe meno danni: meno di mezzo punto percentuale di perdita dei consensi. In ogni caso il partito politico più penalizzato dall’ipotetica discesa in campo di Conte resta sempre il Movimento 5 Stelle che scenderebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ipolitici di Ixè fotografano le intenzioni di voto degli italiani con o senza una. A sorpresa non sono solo le forze di maggioranza a veder diminuire il proprio consenso se l’Avvocato del Popolo dovesse presentarsi alle elezioni con un proprio partito. Anche Lega e Fratelli d’Italia ne risentirebbero. Il partito di Matteo Salvini con unapasserebbe dal 23,2 al 21,5%, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni perderebbe un punto percentuale scendendo dal 15,8% al 14,8%. Tra i partiti di opposizione Forza Italia è quello che subirebbe meno danni: meno di mezzo punto percentuale di perdita dei consensi. In ogni caso il partito politico più penalizzato dall’ipotetica discesa in campo diresta sempre il Movimento 5 Stelle che scenderebbe ...

albertoorselli : RT @neXtquotidiano: Sondaggi: quanto vale la Lista Conte (e a chi toglie voti) - neXtquotidiano : Sondaggi: quanto vale la Lista Conte (e a chi toglie voti) - grazianotortell : RT @convivioblog: Parliamo del PdC più amato dagli italiani ( secondo i sondaggi) : secondo voi, se Salvini non avesse fatto cadere il Gove… - AngelaCavelli : RT @convivioblog: Parliamo del PdC più amato dagli italiani ( secondo i sondaggi) : secondo voi, se Salvini non avesse fatto cadere il Gove… - DanielaDaffin : RT @convivioblog: Parliamo del PdC più amato dagli italiani ( secondo i sondaggi) : secondo voi, se Salvini non avesse fatto cadere il Gove… -