Rumenigge su Zirkzee | “Speriamo che segni molti gol”

Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato in merito al giovane Joshua Zirkzee, prestato dai bavaresi al Parma. Queste le parole di "Kalle" a Sky Sports in Germania: "Zirkzee ha segnato tanti gol. Non era soddisfatto questa stagione mentre l'anno scorso la situazione era diversa. Ha dato un contributo importante per il titolo vinto in Bundesliga l'anno scorso. Spero ora che possa fare tanti gol e aiutare il Parma a far bene, in modo che possa convincere anche la nostra dirigenza a tenerlo la prossima stagione. Ha grande talento e penso possa far bene in Serie A".