Premio Strega. Prime 5 candidature, assenze eccellenti (per ora) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Premio Strega al via. Sono state rese poco fa le Prime cinque candidature alla 75esima edizione del Premio Strega che, pandemia permettendo, verrà assegnato come di consueto a Luglio, al Ninfeo di Valle Giulia. Alla Fondazione Bellonci - che presto riaprirà la bella e simbolica sede di via Fratelli Ruspoli dopo l’importante e necessario restauro – sono attivate oggi le Prime cinque candidature di altrettanti libri scelti da alcuni Amici della Domenica. Sono Paolo Di Stefano con “Noi” (Bompiani), Antonella Lattanzi con “Questo giorno che incombe” (Harper Collins), Loredana Lipperini con “La notte si avvicina” (Bompiani), Stefano Sgambati con “I divoratori” (Mondadori) ed Emanuele Trevi con “Due vite” (Neri Pozza). Tre uomini e due donne, due libri ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)al via. Sono state rese poco fa lecinquealla 75esima edizione delche, pandemia permettendo, verrà assegnato come di consueto a Luglio, al Ninfeo di Valle Giulia. Alla Fondazione Bellonci - che presto riaprirà la bella e simbolica sede di via Fratelli Ruspoli dopo l’importante e necessario restauro – sono attivate oggi lecinquedi altrettanti libri scelti da alcuni Amici della Domenica. Sono Paolo Di Stefano con “Noi” (Bompiani), Antonella Lattanzi con “Questo giorno che incombe” (Harper Collins), Loredana Lipperini con “La notte si avvicina” (Bompiani), Stefano Sgambati con “I divoratori” (Mondadori) ed Emanuele Trevi con “Due vite” (Neri Pozza). Tre uomini e due donne, due libri ...

stedn3 : RT @PremioStrega: Ecco i primi libri proposti dagli Amici della domenica per la #LXXVedizione del Premio Strega. Ai prossimi aggiornamenti!… - jonathanbazzi : RT @PremioStrega: Ecco i primi libri proposti dagli Amici della domenica per la #LXXVedizione del Premio Strega. Ai prossimi aggiornamenti!… - Affaritaliani : Cinque titoli a sorpresa! Scoprili qui ?? #premiostrega @PremioStrega - Affaritaliani : Premio Strega, ecco i primi cinque libri candidati - luigiasero : Al via le candidature per il Premio Strega -