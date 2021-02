Piano vaccini, l’appello di Fish e Anffas: “Le persone con disabilità siano la priorità” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande soddisfazione da parte di Fish Campania e Anffas Campania per la decisione della regione di aver incluso, nella prima fase del Piano vaccinale, gli operatori sanitari che prestano la loro opera nei servizi residenziali e semiresidenziali assistendo le persone con fragilità, quali anziani, disabili e non autosufficienti. Nonostante ciò, permane la preoccupazione nei confronti delle persone con disabilità visti gli ultimi casi segnalati nelle RR.SS.AA. e nelle strutture diurne in cui prepotentemente è tornato alla ribalta l’allarme Covid-19 e non sembra rallentare malgrado lo straordinario impegno degli operatori e delle famiglie. Questi ultimi, eseguendo minuziosamente le disposizioni anti-contagio vigenti, sono riusciti a ridurre solo al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande soddisfazione da parte diCampania eCampania per la decisione della regione di aver incluso, nella prima fase delvaccinale, gli operatori sanitari che prestano la loro opera nei servizi residenziali e semiresidenziali assistendo lecon fragilità, quali anziani, disabili e non autosufficienti. Nonostante ciò, permane la preoccupazione nei confronti delleconvisti gli ultimi casi segnalati nelle RR.SS.AA. e nelle strutture diurne in cui prepotentemente è tornato alla ribalta l’allarme Covid-19 e non sembra rallentare malgrado lo straordinario impegno degli operatori e delle famiglie. Questi ultimi, eseguendo minuziosamente le disposizioni anti-contagio vigenti, sono riusciti a ridurre solo al ...

matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - ItaliaViva : 'Al centro ci sono stati finalmente i contenuti, così come Iv chiede da mesi: piano vaccini, riapertura delle scuol… - petergomezblog : Lombardia, dopo l’ospedale in Fiera è il turno del piano vaccini regionale: Moratti richiama Guido Bertolaso per la… - dario_croce : RT @GuadagnoRaffae2: Arcuri a #chetempochefa: “il piano di farà quando arriveranno i vaccini”! Sono allibito. Un piano deve essere pronto… - donatosut : RT @matteograndi: Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati somministrat… -