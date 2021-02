Patente, revisione, bollo auto, carta d’identità e passaporto: scadenze prorogate (Di lunedì 1 febbraio 2021) Patente, revisione, bollo auto e carta d’identità e passaporto: il Governo ha prorogato le varie scadenze. Ecco tutti i dettagli. L’emergenza Covid 19 ha portato il Governo a prorogare le scadenze della Patente di guida, della revisione e del bollo auto, della carta d’identità e del passaporto. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Patente Leggi su 2anews (Di lunedì 1 febbraio 2021): il Governo ha prorogato le varie. Ecco tutti i dettagli. L’emergenza Covid 19 ha portato il Governo a prorogare ledelladi guida, dellae del, dellae del. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

zazoomblog : Patente di guida revisione e bollo auto carta didentità e passaporto: scadenze prorogate cosa cè da sapere -… - azpuita : New post (Carta d'identità, patente e revisione auto: prorogate le scadenze) has been published on Newsimedia -… - infoitinterno : Proroga patente, revisione auto e documenti: cosa c’è da sapere - infoitinterno : Carta d'identità, patente e revisione auto: prorogate le scadenze - LecceSette : Carta d'identità, patente e revisione auto: prorogate le scadenze -