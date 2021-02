Dalla_SerieA : Parma, Dezi ceduto al Venezia - - CosenzaChannel : ?? #CALCIOMERCATO | Il #Venezia si assicura Dezi dal #Parma, mentre il #Brescia ha chiuso per Ninkovic. Vitale e Bri… - salvione : Parma, Dezi ceduto al Venezia - CorriereQ : Parma, Dezi al Venezia a titolo definitivo - sportli26181512 : Parma, Dezi ceduto al Venezia: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Dezi

Corriere dello Sport

- Tramite un comunicato, ilha annunciato "la cessione a titolo definitivo del giocatore Jacopoal Venezia Football Club" . Il club veneto annuncia che "in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con il...Collecchio, 1 febbraio 2021 " La SocietàCalcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Jacopo[?]...Queste le dichiarazioni di Jacopo Dezi nel giorno della sua presentazione ufficiale da nuovo giocatore del Venezia: “Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di essere qui. Spero di potermi ...Rinforzi importanti per le concorrenti salvezza specie Parma, Cagliari e Torino. I Ducali hanno speso 13 milioni per Man ...