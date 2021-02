MEF | colloquio telefonico tra Gualtieri e la Segretaria del Tesoro Usa Yellen

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia Robertoha avuto oggi uncon laaldegli Stati Uniti d’America Janet. A darne notizia è lo stesso MEF che spiega come il Ministroabbia espresso “le più vive congratulazioni per la nomina e la conferma dellaal”. Janetha avuto parole di apprezzamento per l’agenda della presidenza italiana del G20, sottolineandone la forte sintonia con le priorità dell’amministrazione Biden.ha auspicato di poter lavorare a stretto contatto con la presidenza italiana sulla risposta alla pandemia, il sostegno all’economia, il contrasto alle diseguaglianze e ai cambiamenti climatici, a ...

Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha avuto oggi un colloquio telefonico con la Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti d'America Janet Yellen. A darne notizia è lo stesso MEF che spiega come il Ministro Gualtieri abbia espresso "le più vive congratulazioni per la nomina e la conferma della Yellen al Tesoro". Janet Yellen ha avuto parole di apprezzamento per l'agenda della presidenza italiana del G20, sottolineandone la forte sintonia con le priorità dell'amministrazione Biden. Yellen ha auspicato di poter lavorare a stretto contatto con la presidenza italiana sulla risposta alla pandemia, il sostegno all'economia, il contrasto alle diseguaglianze e ai cambiamenti climatici.