Mandato esplorativo | il tempo stringe ma l’unico accordo è quello interno alla maggioranza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono ore febbrili per il destino politico del nostro Paese che, allo stato dei fatti, naviga a vista nell’oblio. Come noto, entro domani sera il presidente della Camera, Roberto Fico, in virtù delricevuto da Mattarella, ‘dovrebbe’ tornare sul Colle con in mano un ‘di massima’ – e condiviso da tutti (!), sulla strada da prendere per evitare le elezioni. Come abbiamo però avuto modo di capire da questi serrati confronti che si stanno susseguendo da due giorni, sebbene ciascuna delle forze politiche interpellate ‘esiga buonsenso e responsabilità’ da parte degli altri, se poi invitata a condividere con i partiti opposti, si tira subito indietro. Anche stamane, dopo 3 ore di colloqui, da Palazzo Chigi non si è vista alzare nessuna fumata bianca. Anzi.: ...

Impazza il toto - ministri. In queste ore di consultazioni, il Conte ter è quasi deciso. A detta di Roberto Fico , presidente della Camera incaricato da Sergio Mattarella per un, i partiti sono d'accordo all'idea di trovare un compromesso. Un compromesso che si traduce in un 'rivedere' le poltrone. Diverse indiscrezioni riportate da ilGiornale.it danno per ...L'incaricato diè però alla testa del Parlamento, con funzione spiccatamente super partes sul piano politico (condizione che in queste ore è costretto ad abbandonare) ma ...Crisi di governo. Italia Viva propone una commissione bilaterale e richiede un documento finale scritto. PD propone parità salariale.