Lorenzo Mattioli riconfermato alla guida di ANIP-Confindustria

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –guiderà sino al 2022, l’associazionele delle imprese di pulizia e servizi integrati. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea, confermandolocarica di Presidente. “L’assemblea ha compiuto una scelta nel segno della continuità e sono onorato di poterre ancorasino ai prossimi due anni, consapevole che si tratta di un periodo denso di impegni”, ha affermato, sottolineando che in questo periodo di tempo “sarà necessario adoperarsi per una emersione ed una valorizzazione ancora più marcata del comparto, interloquendo in maniera sempre più propositiva con le istituzioni e gli stakeholder e portando a compimento il percorso per la Legge quadro dei ...