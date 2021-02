La risposta definitiva di Iacopo Melio a Salvini che strumentalizza i disabili (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Le regole sono uguali per tutti, è anche questa inclusione”. Con poche parole il consigliere regionale toscano Iacopo Melio risponde a un post del leader della Lega Matteo Salvini, che aveva invocato la “legge del buonsenso”, secondo cui a un disabile che infrange la legge non deve essere fatta la multa. Siamo vicino Macerata e la storia è questa: un uomo di 58 anni che è affetto da una malattia degenerativa (distrofia muscolare e ora costretto a muoversi con la carrozzina) è in strada, e – dice – per ripararsi dal freddo entra in una pizzeria per chiedere una bevanda calda. Proprio in quel momento fanno però incursione le forze dell’ordine, entrate lì per un controllo di routine. Il risultato: la multa di 400 euro per il 58enne che sta consumando all’interno del locale. Allora ecco che il senatore Salvini, venuto a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Le regole sono uguali per tutti, è anche questa inclusione”. Con poche parole il consigliere regionale toscanorisponde a un post del leader della Lega Matteo, che aveva invocato la “legge del buonsenso”, secondo cui a un disabile che infrange la legge non deve essere fatta la multa. Siamo vicino Macerata e la storia è questa: un uomo di 58 anni che è affetto da una malattia degenerativa (distrofia muscolare e ora costretto a muoversi con la carrozzina) è in strada, e – dice – per ripararsi dal freddo entra in una pizzeria per chiedere una bevanda calda. Proprio in quel momento fanno però incursione le forze dell’ordine, entrate lì per un controllo di routine. Il risultato: la multa di 400 euro per il 58enne che sta consumando all’interno del locale. Allora ecco che il senatore, venuto a ...

