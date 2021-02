Il Genoa si gode il “mago” Ballardini: dal suo arrivo nessuno come il Grifone per difesa e precisione sotto porta (Di lunedì 1 febbraio 2021) 21 punti all'attivo e un ruolino di marcia davvero da prima della classe. Il "nuovo" Genoa di Davide Ballardini stupisce tutti e con la vittoria ottenuta contro il Crotone - netto il 3-0 per il Grifone - riesce a stabilire tanti primati per la Serie A.Genoa: il "mago" Ballardinicaption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="670" Ballardini, getty images/captioncome sottolineato dai dati Opta, con l'arrivo di mister Ballardini, il Genoa ha decisamente cambiato marcia. Infatti, il Grifone è la squadra di Serie A che dal 21 dicembre, data dell'arrivo appunto del tecnico italiano, che vanta meno gol subiti (4 in 7 match); più clean sheets (4); la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) 21 punti all'attivo e un ruolino di marcia davvero da prima della classe. Il "nuovo"di Davidestupisce tutti e con la vittoria ottenuta contro il Crotone - netto il 3-0 per il- riesce a stabilire tanti primati per la Serie A.: il "caption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="670", getty images/captionlineato dai dati Opta, con l'di mister, ilha decisamente cambiato marcia. Infatti, ilè la squadra di Serie A che dal 21 dicembre, data dell'appunto del tecnico italiano, che vanta meno gol subiti (4 in 7 match); più clean sheets (4); la ...

ItaSportPress : Il Genoa si gode il 'mago' Ballardini: dal suo arrivo nessuno come il Grifone per difesa e precisione sotto porta -… - raffytucc94 : @CorkScrew12 @FBiasin Quali scuse? Ritiene Gattuso parecchio mediocre. In 14 mesi una sconfitta ogni 3 gare (30% di… - ItaSportPress : Genoa, Czyborra si gode il momento: 'Primo gol alla Juventus? Grande emozione segnare al miglior portiere...' -… -