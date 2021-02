I piedi della Littizzetto sconcertano Fabio Fazio. Ma si può? In studio si presenta così | Guarda (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parla di tutto a ruota libera, Luciana Littizzetto, ma gli occhi dei telespettatori alla fine cadono sempre lì. Ai suoi piedi, e non in senso figurato. A Che tempo che fa, la comica torinese delizia Fabio Fazio e gli ascoltatori con il suo tradizionale monologo, che mescola attualità, notizie bizzarre dalla rete, satira politica e di costume e molta, molta volgarità (per più di un critico, troppa). Un po' il suo marchio di fabbrica, certo. così come il vezzo di esibire in studio qualche dettaglio particolare nel look. Dalle calze a rete stavolta si passa direttamente alle scarpe. Pardon, una specie di zoccoli dalla zeppa altissima, quasi un tacco 15 "espanso". E lo stesso Fazio la prende benevolmente in giro, parlando di "canotti". Come dargli torto. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parla di tutto a ruota libera, Luciana, ma gli occhi dei telespettatori alla fine cadono sempre lì. Ai suoi, e non in senso figurato. A Che tempo che fa, la comica torinese deliziae gli ascoltatori con il suo tradizionale monologo, che mescola attualità, notizie bizzarre dalla rete, satira politica e di costume e molta, molta volgarità (per più di un critico, troppa). Un po' il suo marchio di fabbrica, certo.come il vezzo di esibire inqualche dettaglio particolare nel look. Dalle calze a rete stavolta si passa direttamente alle scarpe. Pardon, una specie di zoccoli dalla zeppa altissima, quasi un tacco 15 "espanso". E lo stessola prende benevolmente in giro, parlando di "canotti". Come dargli torto. Per ...

