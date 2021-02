I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 1 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.925 nuovi casi positivi da coronavirus e 329 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.512 (201 in più di ieri), di cui 2.252 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 7.925 nuovi casi positivi dae 329 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.512 (201 in più di ieri), di cui 2.252 nei reparti di terapia intensiva

