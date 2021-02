Governo ultime notizie | addio Reddito di cittadinanza con Conte Ter?

(Di lunedì 1 febbraio 2021): la formazione di un, unzo esecutivo a guida Giuseppe, potrebbe essere lo sbocco “obbligato” dell’attuale crisi politica. Le trattative tra M5S, Pd, LeU e Italia Viva, mediate dal Presidente della Camera Fico, però, restano più o meno in alto mare. Potrebbe essere spuntato un altro scoglio nel dialogo con Renzi, ildi: trattative ancora in alto mare: proseguono le trattative in vista della risoluzione della crisi politica inna alla “vecchia” maggioranza che sosteneva il...

fanpage : Mara Carfagna dura nei confronti di Giuseppe Conte. - fanpage : Fonti del Quirinale smentiscono la notizia. - fanpage : Bellanova (Iv): “Giusto mandato esplorativo a Fico, ma Draghi premier sarebbe ottima notizia” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Crisi di governo, al via il tavolo sul programma di Fico con i capigruppo di maggioranza - infoitinterno : Crisi di governo, le ultime notizie. Oggi maxi tavolo di maggioranza: cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

Iltornerà a riunirsi mercoledì 3 febbraio per decidere se estendere il blocco del Paese oltre la data di giovedì 5. In Russia nelle24 ore si sono ufficialmente registrati 17.648 ...Ma, come previsto dallelinee guida, Bruxelles ha stabilito queste risorse verranno erogate ... Senza unpienamente in carica e a soli 3 mesi dalla scadenza della consegna del Piano, non ...Chi è Aung San Suu Kyi, premio Nobel che guida il Myanmar. Fortemente criticata in Occidente per la crisi umanitaria dei Rohingya ...Roberto Fico sta guidando le trattative per il nuovo governo tra gli stessi partiti che appoggiavano Conte prima della crisi, compresa Italia Viva ...