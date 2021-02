GF Vip | “Il vincitore è già scritto!” | urla fuori dalla Casa per Pierpaolo Pretelli

Leggi su sologossip

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Qualcunodel GF Vip un messaggio per: la Ruta gli spiega cosa gli hanno voluto far capire. Era successo già pochi giorni fa: qualcuno era andatoalladel GF Vip per gridare un messaggio ai concorrenti riguardo alla finale del programma. “Televoto truccato dal Brasile! Uscite dal L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.