Fughe Generali È ora che gli azionisti mettan mano al portafogli

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando qualcuno se ne va daè sempre un fiorire di interpretazioni. E non soltanto perché il Leone di Trieste è tuttora uno dei pezzi pregiati della finanza italiana e dunque è al centro di molti interessi ma anche perché per ogni top manager che se ne va c’è invariabilmente un retro-pensiero, con tante domande. Perché se n’è andato? Con chi ha litigato? Chi non lo sopportava o chi lui non sopportava? Ora, il punto è che la lista dei manager che fuoriescono dalla compagnia di Trieste, anche improvvisamente, da qualche anno a questa parte è abbastanza numerosa. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati, nelle scorse settimane, il general manager, Frédéric de Courtois, e il capo investimenti, Tim Ryan. Entrambi erano stati chiamati dall’attuale ceo, Philippe Donnet, a ricoprire quegli incarichi. Entrambi, come lo stesso Donnet, provenivano dalle file della ...