Esclusiva: Crotone, trattativa avanzata per il difensore Bruma del Wolfsburg

Dopo Ounas il Crotone pensa anche alla difesa, trattativa bene impostata con il Wolfsburg per Jeffrey Bruma, difensore centrale olandese (classe 1991) di grande esperienza. Bruma ha vestito anche le maglie di Chelsea, Leicester, Amburgo, Psv, Schalke 04 e Mainz.

