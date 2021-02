Docenti e Ata Covid, migliaia ancora in attesa del primo stipendio (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per molti supplenti Covid, Docenti e Ata, non ci sono buone nuove sulle difficoltà di pagamento. Dopo la denuncia dell’Anief, a gennaio erano state inviate a tutte le scuole delle circolari operative con le quali, oltre alle indicazioni tecniche, si stabilivano le date, con tanto di orari-soglia, entro le quali le segreterie scolastiche avrebbero autorizzato i ratei contrattuali. Per molti Docenti e Ata precari, però, il pagamento dello stipendio non è mai arrivato. Nemmeno della prima mensilità. E parliamo pure di insegnanti e Ata in servizio dallo scorso autunno. Anche la prevista emissione ordinaria del 25 gennaio – spiega l’Anief – non è stata risolutiva per tutti: a questo punto, la speranza è che, siccome l’accredito dello stipendio ha effetti pratici entro una decina di giorni, la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per molti supplentie Ata, non ci sono buone nuove sulle difficoltà di pagamento. Dopo la denuncia dell’Anief, a gennaio erano state inviate a tutte le scuole delle circolari operative con le quali, oltre alle indicazioni tecniche, si stabilivano le date, con tanto di orari-soglia, entro le quali le segreterie scolastiche avrebbero autorizzato i ratei contrattuali. Per moltie Ata precari, però, il pagamento dellonon è mai arrivato. Nemmeno della prima mensilità. E parliamo pure di insegnanti e Ata in servizio dallo scorso autunno. Anche la prevista emissione ordinaria del 25 gennaio – spiega l’Anief – non è stata risolutiva per tutti: a questo punto, la speranza è che, siccome l’accredito delloha effetti pratici entro una decina di giorni, la ...

