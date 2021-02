Covid-19, Sileri: “I docenti i prossimi da vaccinare. Prima quelli più anziani” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, al 'Tg Zero' di Radio Capital parla della vaccinazione Covid-19 e di come, a suo avviso, fra le prossime categorie ad essere vaccinati, debbano essere gli insegnanti più fragili, soprattutto quelli anziani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il viceministro della Salute Pierpaolo, al 'Tg Zero' di Radio Capital parla della vaccinazione-19 e di come, a suo avviso, fra le prossime categorie ad essere vaccinati, debbano essere gli insegnanti più fragili, soprattutto. L'articolo .

