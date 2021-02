Commercio, soffrono grandi e piccoli Nella Bergamasca già persi 7 mila posti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stima della Filcams, che denuncia: «Arrivano da noi lavoratori spinti a dimettersi, visto che non si può licenziare». A dicembre più richieste di ammortizzatori. Ascom ConfCommercio: «Il 35% delle imprese bergamasche del terziario e turismo si è adeguato al mercato on line». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stima della Filcams, che denuncia: «Arrivano da noi lavoratori spinti a dimettersi, visto che non si può licenziare». A dicembre più richieste di ammortizzatori. Ascom Conf: «Il 35% delle imprese bergamasche del terziario e turismo si è adeguato al mercato on line».

Nell'àmbito dei servizi soffrono, soprattutto, trasporti e logistica e commercio e turismo.

Gli esercenti già martoriati dalla crisi economica, cresciuta con la pandemia, nelle aree montane soffrono di più. Per questo stiamo lavorando con i Comuni per i bandi destinati proprio a commercio e ...

PALERMO – “Ormai da mesi si lavora al dopo Orlando nella consapevolezza che la vera sfida sarà restituire e riscattare i maltolti che la nostra città ha dovuto subire in questi anni”. A dirlo in una n ...

POST COVID - Il presidente Giorgio Ligliani: «Per il sistema produttivo ci sarà bisogno di un prolungamento delle misure di aiuto. Occorre dar loro il tempo di ricollocarsi sui vari mercati, di ripren ...

