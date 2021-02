Caterina Balivo a Domenica In, la verità sul suo abbandono: “Una scelta d’amore” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ritorno in tv per Caterina Balivo, ma questa volta nelle vesti di ospite. Infatti, l’ex conduttrice di Vieni da Me è stata invitata da Mara Venier nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In per un’esclusiva intervista. Dopo mesi di assenza dalla tv, infatti, tutti ancora non avevano ben capito il reale motivo che avesse … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ritorno in tv per, ma questa volta nelle vesti di ospite. Infatti, l’ex conduttrice di Vieni da Me è stata invitata da Mara Venier nell’ultima puntata andata in onda diIn per un’esclusiva intervista. Dopo mesi di assenza dalla tv, infatti, tutti ancora non avevano ben capito il reale motivo che avesse … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

