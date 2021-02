Camera di commercio di Napoli, Fiola: Turismo, al via bandi per 7 milioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha incontrato una delegazione degli operatori del settore Turismo che stamattina hanno organizzato la manifestazione “Il Turismo non molla” a sostegno del comparto: “Abbiamo stanziato 7 milioni di euro per il comparto, che saranno inseriti nei nuovi bandi in via di definizione. Puntiamo a fare ripartire il comparto sostenendo a una destagionalizzazione che, realisticamente, potrà concretizzarsi da ottobre. È bene sempre chiarire che la Camera di commercio può intervenire con misure che riguardano solo le imprese iscritte perché sono esse stesse a comporre la spina dorsale dell’Ente con i propri contributi”. Quindi ha concluso: “Siamo pronti a recepire ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente delladidi, Ciro, ha incontrato una delegazione degli operatori del settoreche stamattina hanno organizzato la manifestazione “Ilnon molla” a sostegno del comparto: “Abbiamo stanziato 7di euro per il comparto, che saranno inseriti nei nuoviin via di definizione. Puntiamo a fare ripartire il comparto sostenendo a una destagionalizzazione che, realisticamente, potrà concretizzarsi da ottobre. È bene sempre chiarire che ladipuò intervenire con misure che riguardano solo le imprese iscritte perché sono esse stesse a comporre la spina dorsale dell’Ente con i propri contributi”. Quindi ha concluso: “Siamo pronti a recepire ...

