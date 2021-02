Bridgerton e quel crossover con The Crown che ci eravamo persi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che cosa hanno in comune le serie tv Bridgerton e The Crown di Netflix? Molto più di quello che pensiamo... Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che cosa hanno in comune le serie tve Thedi Netflix? Molto più dilo che pensiamo... Tvserial.it.

RienNeVaPlus01 : Ora come ora direi Bridgerton, perché l'ho iniziata pensando fosse trash ma quel trash carino e spensierato e invec… - maavgot : dov'è la mia icon con daphne bridgerton in quel giornale? - monpetithar : comunque ogni volta che sento nominare quel verme di pembroke in bridgerton un po’ piango perché mi viene in mente cam - rebdetom : RT @giorgita3_: C'è chi sogna di diventare quel cucchiaino e chi mente. #Bridgerton - Jules_Giulia : @Meries_ Giusto così! almeno Bridgerton non è neanche lontanamente vicino al podio, in quel caso altro che denuncia -