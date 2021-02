Autostrade, nuovo rinvio per il passaggio del controllo: Cdp chiede un altro mese per aggiornare la proposta ad Atlantia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ennesimo rinvio nella partita per il controllo di Autostrade. Cassa Depositi e Prestiti chiede più tempo per formulare una nuova offerta vincolante per l’88,06% delle quote di Aspi detenute da Atlantia. In una lettera inviata alla holding dei Benetton ai fondi Blackstone e Macquarie Cdp Equity chiede di posticipare a fine febbraio la presentazione della proposta che dovrebbe far entrare lo Stato nell’azionariato, offerta che era attesa entro il 31 gennaio dopo un precedente rinvio. Atlantia, che detiene l’88% di Autostrade ed è controllata al 30% dalla famiglia Benetton, riunirà il prossimo 5 febbraio il consiglio di amministrazione per valutare la lettera nel suo complesso. Le indiscrezioni hanno messo il turbo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ennesimonella partita per ildi. Cassa Depositi e Prestitipiù tempo per formulare una nuova offerta vincolante per l’88,06% delle quote di Aspi detenute da. In una lettera inviata alla holding dei Benetton ai fondi Blackstone e Macquarie Cdp Equitydi posticipare a fine febbraio la presentazione dellache dovrebbe far entrare lo Stato nell’azionariato, offerta che era attesa entro il 31 gennaio dopo un precedente, che detiene l’88% died è controllata al 30% dalla famiglia Benetton, riunirà il prossimo 5 febbraio il consiglio di amministrazione per valutare la lettera nel suo complesso. Le indiscrezioni hanno messo il turbo al ...

