ATP Melbourne 2 2021 | Marco Cecchinato sconfitto all’esordio dall’ungherese Fucsovics

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sconfittapernel torneo ATP2 (denominato Murray River Open). Il siciliano si è arresto all’ungherese Marton, numero 55 della classifcia mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Il palermitano ha servito troppo poche prime in campo (54%) e ha ottenuto la metà dei punti a disposizione con la seconda. Restano i rimpianti per il primo set perso in un tie-break combattuto e per un secondo set dove il siciliano ha ottenuto troppo poco nei game in risposta (28% il totale nella partita).deve subito difendere una palla break in apertura di primo set, ma riesce ad annullarla. Il siciliano, però, fatica troppo nei suoi primi turni di servizio eriesce a ...

BetsFinland : Challenger Antalya: Moroni - Santilla: Moroni @ 2,11 #betolimp #tennis #AusOpen #atp #melbourne #challenger #quimper #itf #antalya #cairo - livetennisit : ATP Melbourne (Murray River Open): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE) - livetennisit : ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri - WeAreTennisITA : ???? Azzurri in campo nei tornei ATP Di Melbourne 1 e 2, si parte stanotte. #GreatOceanRoadOpen???? Sinner (bye) Sepp… - elifiluly : RT @Antoine_Pronos1: ?? | #ATP ????Tournoi de Melbourne ?Seppi - Caruso? ?? Caruso ?? 1.85 ? 70% ?? 7h40 ?? si tu suis ! ?? #Team… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Melbourne

Ubi Tennis

Primo set, Antalya Challenger Antalya, Musetti approda in semifinale! IERI A 11:29 Nel primo ... Musetti campione Junior anel 2019: rivivi il match point e le lacrime Tennis Challenger ...Sonego da cineteca! Il manuale della terra in un solo punto TABELLONE2 Wawrinka (SUI) (1) - Bye Londero (ARG) - Kukushkin (KAZ) Kokkinakis (AUS) (PR) - Bolt (AUS) McDonald (USA) - ...PALERMO - Questa la programmazione sportiva prevista lunedi' 1 febbraio, in tv: 9.00 - Eurosport: Tennis, Atp Melbourne. 1^ turno 11.00 - Rai2: Tg Sport 11.00 - Eurosport: Tennis, Atp Melbourne.American Coco Gauff didn’t make it easy on herself in her first-round match at an Australian Open tuneup event on Monday. She was up a service break in ...