Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 31 gennaio 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 31 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6319 spettatori (share 23.70%) nel primo episodio e 5983 (26.21%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2080 spettatori (12.73%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Deadpool ha ottenuto 1330 spettatori (5.34%); su Rai2 gli episodi di 911 hanno totalizzato 1272 spettatori (4.63%) il primo e 1160 (4.47%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2449 spettatori (9.24%) nel programma vero e proprio e 1509 (8.61%) nel Tavolo finale; su Rete4 il ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 1 febbraio 2021)TV: idei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6319 spettatori (share 23.70%) nel primo episodio e 5983 (26.21%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2080 spettatori (12.73%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Deadpool ha ottenuto 1330 spettatori (5.34%); su Rai2 gli episodi di 911 hanno totalizzato 1272 spettatori (4.63%) il primo e 1160 (4.47%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2449 spettatori (9.24%) nel programma vero e proprio e 1509 (8.61%) nel Tavolo finale; su Rete4 il ...

