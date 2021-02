Al via le prenotazioni del vaccino per gli over 80 nel Lazio, ma il sito fa crash (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Partenza a singhiozzo per l'annunciato avvio delle prenotazioni del vaccino per gli over 80 nel Lazio: prima lo slittamento dalla mezzanotte di domenica alle 12 di oggi, poi un nuovo crash del portale per la prenotazione online, per via dei troppi accessi. "Impossibile raggiungere il sito - prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it ha impiegato troppo tempo a rispondere" è l'avviso che appare quando si tenta di accedervi. E sono numerose le persone che da mezzogiorno stanno provando a registrarsi. Questa mattina c'era stata già una falsa partenza, poi - al via, peraltro un quarto d'ora prima di mezzogiorno, che era divenuto il nuovo orario fissato - si sono avute 2.200 prenotazioni nei primi 7 minuti. In ogni caso è operativo ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Partenza a singhiozzo per l'annunciato avvio delledelper gli80 nel: prima lo slittamento dalla mezzanotte di domenica alle 12 di oggi, poi un nuovodel portale per la prenotazione online, per via dei troppi accessi. "Impossibile raggiungere il- prenota-covid.regione..it ha impiegato troppo tempo a rispondere" è l'avviso che appare quando si tenta di accedervi. E sono numerose le persone che da mezzogiorno stanno provando a registrarsi. Questa mattina c'era stata già una falsa partenza, poi - al via, peraltro un quarto d'ora prima di mezzogiorno, che era divenuto il nuovo orario fissato - si sono avute 2.200nei primi 7 minuti. In ogni caso è operativo ...

melania_ccc : RT @Informa_Press: Al via le prenotazioni per gli over 80?? - andreadesider10 : RT @gloquenzi: Ma dopo tanti flop, brutte figure, mezzi fallimenti, possibile che no si sia ancora imparato nulla? Siamo ancora a “non ci a… - CampanePinzolo : Vaccino anti covid-19 per gli over 80: già superato il migliaio di prenotazioni - Notiziedi_it : Al via le prenotazioni del vaccino per gli over 80 nel Lazio, ma il sito fa crash - boettoisabella1 : RT @Agenzia_Italia: Al via le prenotazioni del vaccino per gli over 80 nel Lazio, ma il sito fa crash -