Al via il tavolo di Fico, Italia Viva gioca a carte coperte (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Parte il tavolo sul programma promosso dal presidente della Camera, Roberto Fico. Seduti attorno a un enorme tavolo rettangolare nella Sala della Lupa di Montecitorio per garantire la distanza di sicurezza anti Covid, i capigruppo e 'tecnici' scelti da ogni partito, in tutto circa una quindicina, dovranno cercare di raggiungere una sintesi sui vari temi che costituirebbero la base di quel patto scritto richiesto da Matteo Renzi, o cronoprogramma firmato "solennemente e pubblicamente" come ha invece scandito Vito Crimi, o ancora il patto di fine legislatura voluto da Nicola Zingaretti. Il totonomi L'impresa non è semplice e lo stesso 'esploratore' Fico ne è consapevole. Tanto più perché il leader di Italia Viva continua a giocare la partita a ...

