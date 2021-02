A dicembre crolla il lavoro femminile: quasi 100mila occupate in meno (Di lunedì 1 febbraio 2021) La zona rossa e le restrizioni di Natale si fanno sentire sulla crisi del lavoro. Nell’anno in cui «nessuno deve perdere il lavoro per colpa del virus», i dati di dicembre ci dicono invece che non è andata per niente così. Nell’ultimo mese dell’anno, secondo gli ultimi dati Istat, si contano 101mila occupati in meno rispetto a novembre. Un crollo a picco in un solo mese, concentrato quasi unicamente tra le donne, i giovani e gli autonomi. Con il bilancio della pandemia che porta a oltre 420mila i posti di lavoro persi da febbraio. Mentre gli inattivi, gli scoraggiati che non hanno un lavoro e non lo cercano, sono 400mila in più. Gli ultimi dati dell’istituto di statistica registrano la forte crisi del lavoro femminile. In un solo mese, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) La zona rossa e le restrizioni di Natale si fanno sentire sulla crisi del. Nell’anno in cui «nessuno deve perdere ilper colpa del virus», i dati dici dicono invece che non è andata per niente così. Nell’ultimo mese dell’anno, secondo gli ultimi dati Istat, si contano 101mila occupati inrispetto a novembre. Un crollo a picco in un solo mese, concentratounicamente tra le donne, i giovani e gli autonomi. Con il bilancio della pandemia che porta a oltre 420mila i posti dipersi da febbraio. Mentre gli inattivi, gli scoraggiati che non hanno une non lo cercano, sono 400mila in più. Gli ultimi dati dell’istituto di statistica registrano la forte crisi del. In un solo mese, ...

Nonostante la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, a dicembre si contano 16mila contratti a tempo indeterminato in meno " probabilmente per effetto degli incentivi all'esodo volontario ...

A dicembre l’occupazione diminuisce dello 0,4% su novembre con un calo di 101mila posti di lavoro. Lo rileva l’Istat sottolineando che rispetto a dicembre 2019 si registrano 444mila occupati in meno ( ...

