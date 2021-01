Walter Zenga | chi è | anni | carriera | vita privata | figli | Andrea Zenga | chi è la moglie | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Torna l’appuntamento della domenica con Live-Non è la D’Urso. In studio nella puntata in onda oggi ci sarà l’ex portiere: ricordiamo che suo fratelloè uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.: chi è, età,è nato a Milano il 28 aprile del 1960 ed è un ex portiere e ora allenatore di calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter: con questa squadraha disputato 473 incontri, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale ha totalizzato 58 presenze e ha preso parte a due campionati del mondo e a un campionato d’Europa. E’ stato, tra le altre cose, eletto portiere dell’anno IFFHS per tre volte ...