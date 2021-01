"Voglio morire così". Ornella Vanoni ammutolisce la Venier: una confessione inaspettata. Avete capito? (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel salotto di Mara Venier anche lei: Ornella Vanoni. La cantante, ospite di Domenica In nella puntata del 31 gennaio, ha subito messo in chiaro le cose lasciandosi andare a una confessione privatissima. "Io Voglio morire ridendo, Voglio essere allegra!”. La frase è arrivata spiazzando tutti, conduttrice di Rai 1 compresa. Il motivo? La Venier non ha potuto fare a meno di non notare come gli occhi della Vanoni brillassero di una strana luce. “Si vive per i giovani, questo futuro non promette bene per loro, avremo così tanti debiti che dovranno pagarli questi giovani, possiamo solo star loro vicini e sostenerli”. Il riferimento è chiaro. La cantante ha voluto lanciare anche un messaggio ai politici ricordando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel salotto di Maraanche lei:. La cantante, ospite di Domenica In nella puntata del 31 gennaio, ha subito messo in chiaro le cose lasciandosi andare a unaprivatissima. "Ioridendo,essere allegra!”. La frase è arrivata spiazzando tutti, conduttrice di Rai 1 compresa. Il motivo? Lanon ha potuto fare a meno di non notare come gli occhi dellabrillassero di una strana luce. “Si vive per i giovani, questo futuro non promette bene per loro, avremotanti debiti che dovranno pagarli questi giovani, possiamo solo star loro vicini e sostenerli”. Il riferimento è chiaro. La cantante ha voluto lanciare anche un messaggio ai politici ricordando ...

"Io voglio morire ridendo, voglio essere allegra!", ha commentato rispondendo a Mara Venier che ha trovato nella sua ospite una bellezza ed una luce del tutto diversa. Legatissima ai due nipoti ha ...

Ornella Vanoni/ Renato Zero “Noi sfigati davanti a te!”, “Toquinho? Nessuna storia” Il Sussidiario.net Moriremo democristiani

E’ il timore del momento tra i pentastellati, in particolare nella corrente movimentista che fa capo ad Alessandro Di Battista, Barbara Lezzi e Nicola Morra ...

Paola, sopravvissuta due volte al Covid: "Quest’affare toglie la voglia di vivere"

“Trauma inimmaginabile” racconta all'Huffpost. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il primo studio sul long-Covid ...

