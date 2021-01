Trama Beautiful di sabato 6 febbraio 2021 | Ridge scopre la verità su Thomas | la sua reazione

(Di domenica 31 gennaio 2021) Che fine ha fattoè sempre più preoccupato e vuole scavare fino in fondo per sapere cos’è accaduto tra lui e Hope, perciò, nel corso della puntata didi, vedremo che, dopo tanti giri di parole, finalmente, la Logan cederà e ammetterà quello che aveva intenzione di fare il giovane stilista con lei? Quale sarà ladie cosa penserà del figlio? Non ci resta che scoprirlo insieme!anticipazioni, Steffy e Liam parlano divuole vederci chiaro: ha intenzione di scoprire che fine abbia fatto; nel frattempo, però, l’episodio didi6 ...

infoitcultura : Beautiful, tra resurrezioni e immortalità: tutte le stranezze nella trama della soap opera - infoitcultura : Beautiful, trama 30 gennaio 2021: tragedia alla Forrester - UgoBaroni : RT @redazionetvsoap: #Beautiful #Anticipazioni La DRAMMATICA #trama di #domani, #31gennaio - Tristan__esdpv : RT @redazionetvsoap: #Beautiful #Anticipazioni La DRAMMATICA #trama di #domani, #31gennaio - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La DRAMMATICA #trama di #domani, #31gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Trama Beautiful

Nonostante anche lei non abbia capito molto riguardo alladel film, dice alla Dominguez di portare pazienza, convinta che presto tutto si risolverà!Anticipazioni: Armando confessa a ...Qui lacompleta diScopriamo tutte le Anticipazioni settimanali didal 25 al 31 gennaio 2021 Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 gennaio 2021 Nella puntata ...Le anticipazioni americane Beautiful ci svelano che assisteremo a momenti di tensione in attesa di sapere chi è il padre del bimbo di Steffy. Liam o Finn?Hope non avrebbe mai pensato che il suo piano sarebbe arrivato all'epilogo drammatico. E invece, per l'ennesima volta, tra lei e Thomas finisce malissimo.