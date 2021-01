Sophie | muore a 34 anni la dj scozzese | “Si era arrampicata per vedere la luna ed è caduta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Fedele alla sua spiritualità, si erasu un’altura per guardare lapiena ed è scivolata eaccidentalmente”. Così la Trasgressive, la casa discografica che la rappresentava, dà la notizia della morte della cantante e dj. Trentaquattro, collaborazioni con artisti del calibro di Madonna, Flume, Charlie XCX. “Sarà sempre qui con noi. La famiglia ringrazia tutti per il loro amore e supporto e richiede la privacy in questo momento devastante”, si legge ancora nel tweet del management. Nata a Glascow, l’incidente è accaduto ad Atene, dove si era trasferita. La sua etichetta ha detto addio a una “pioniera del suono”. “ha cambiato i connotati alla musica elettronica degli’10. In bilico tra l’altissima ...