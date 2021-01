Salute mentale, non basta un buon reddito per stare bene (Di domenica 31 gennaio 2021) L’attuale instabilità di governo consentirà di mantenere i lavori in corso che riguardano la psicologia? Penso al Tavolo di Lavoro Tecnico sulla Salute mentale costituito dal Ministero della Salute dove si dovrebbe parlare, tra le altre cose, di psicoterapia. La Salute mentale è un argomento divenuto molto centrale in questo periodo anche se a causa, o grazie, a una pandemia. Molte indagini dimostrano un significativo aumento della sofferenza psichica nella popolazione, probabilmente ognuno di noi la tocca con mano perché la vive personalmente. Auguriamoci che il Tavolo di Lavoro non rallenti troppo il suo percorso e che la legittima attenzione abbia poi una ricaduta concreta a favore di chi non ha possibilità di accedere al supporto di psicoterapia privata. Se da una parte l’apertura di un Tavolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) L’attuale instabilità di governo consentirà di mantenere i lavori in corso che riguardano la psicologia? Penso al Tavolo di Lavoro Tecnico sullacostituito dal Ministero delladove si dovrebbe parlare, tra le altre cose, di psicoterapia. Laè un argomento divenuto molto centrale in questo periodo anche se a causa, o grazie, a una pandemia. Molte indagini dimostrano un significativo aumento della sofferenza psichica nella popolazione, probabilmente ognuno di noi la tocca con mano perché la vive personalmente. Auguriamoci che il Tavolo di Lavoro non rallenti troppo il suo percorso e che la legittima attenzione abbia poi una ricaduta concreta a favore di chi non ha possibilità di accedere al supporto di psicoterapia privata. Se da una parte l’apertura di un Tavolo di ...

