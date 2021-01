Roma-Verona 3-1: tre gol nel primo tempo decidono la partita. Fonseca resta al terzo posto (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Roma inizia alla grande il girone di ritorno piegando in casa (3-1) il Verona, una delle squadre più in forma del campionato. Fonseca ritrova Mkhitaryan mentre in attacco Mayoral è... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lainizia alla grande il girone di ritorno piegando in casa (3-1) il, una delle squadre più in forma del campionato.ritrova Mkhitaryan mentre in attacco Mayoral è...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - DiAEmme1 : Fonseca a Roma ha tutti contro, la società da tempo parla con altri allenatori. Eppure non va davanti ai microfoni… - laziopress : Serie A, all’Olimpico passa la Roma: battuto l’Hellas Verona - bancopostismo : RT @MattPetcoke: 'Shock Roma: perde il secondo tempo contro il Verona (0-1) e ora Fonseca rischia. Tutti sotto processo, Allegri in pole' (… - cmdotcom : La Roma è spietata come non mai e annienta il Verona: è la vittoria che dà ragione a Fonseca e a Borja Mayoral… -