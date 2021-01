Pirlo: «Mercato? Aspettiamo Dybala…» – VIDEO (Di domenica 31 gennaio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato di Mercato nella conferenza stampa post Sampdoria. Le parole Intervenuto in conferenza stampa nel post Sampdoria-Juve, Andrea Pirlo ha parlato così della situazione Mercato, soffermandosi sul rientro di Dybala. Le parole del tecnico. Mercato – «Abbiamo fuori Dybala, lo Aspettiamo, è un giocatore importante. Oggi Kulusevski era squalificato. Chi ha giocato lo ha fatto benissimo, siamo contenti di come siamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Andrea, allenatore della Juve, ha parlato dinella conferenza stampa post Sampdoria. Le parole Intervenuto in conferenza stampa nel post Sampdoria-Juve, Andreaha parlato così della situazione, soffermandosi sul rientro di Dybala. Le parole del tecnico.– «Abbiamo fuori Dybala, lo, è un giocatore importante. Oggi Kulusevski era squalificato. Chi ha giocato lo ha fatto benissimo, siamo contenti di come siamo». Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : #Juve, #Pirlo: 'Grande gara. Mercato? Sono contento così' ???? - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - setyo_vendy : @JuventusTV @Pirlo_official Andrea Agnelli, Fabio Paratici non prestano Douglas Costa al Milan, rafforzano gratuita… - setyo_vendy : @juventusfcen @Pirlo_official @chiellini Andrea Agnelli, Fabio Paratici non prestano Douglas Costa al Milan, raffor… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Juve, #Pirlo: 'Grande gara. Mercato? Sono contento così' ???? -