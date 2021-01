Napoli, futuro compresso per Gattuso se non vince con il Parma (Di domenica 31 gennaio 2021) Gennaro Gattuso si gioca molto del suo futuro questo pomeriggio contro il Parma. L’allenatore del Napoli ha bisogno di una vittoria Secondo quanto riferito questa mattina da Gazzetta dello Sport, il rapporto fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso è ai minimi termini. Le parole dopo la vittoria sullo Spezia in Coppa Italia hanno rivelato il nervosismo dello stesso Gattuso, il quale ha bisogno di una vittoria e di una prestazione convincente questo pomeriggio contro il Parma per evitare di alzare ulteriormente il livello di tensione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Gennarosi gioca molto del suoquesto pomeriggio contro il. L’allenatore delha bisogno di una vittoria Secondo quanto riferito questa mattina da Gazzetta dello Sport, il rapporto fra il presidente delAurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaroè ai minimi termini. Le parole dopo la vittoria sullo Spezia in Coppa Italia hanno rivelato il nervosismo dello stesso, il quale ha bisogno di una vittoria e di una prestazione connte questo pomeriggio contro ilper evitare di alzare ulteriormente il livello di tensione. Leggi su Calcionews24.com

