M5S, gruppo di deputati e senatori in rivolta contro Renzi. I vertici grillini “sotto processo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel M5S volano gli stracci. La lunga notte dei coltelli si consuma tra trattative in chat e veleni dei frondisti dispensati contro i movimentisti al vertice, a suon di j’accuse e aspre recriminazioni. E la prima conseguenza, nel caos del momento tra annunci e smentite, è che per via della fuga di notizie di ieri, è saltata la riunione dei dissidenti pentastellati, che avrebbe dovuto tenersi in mattinata, a partire dalle 10, su una piattaforma online. I parlamentari – una ventina di persone tra Camera e Senato – avrebbero dovuto fare il punto sul ritorno in maggioranza con Renzi. Una decisione che al momento osteggiano apertamente, contestando “l’inversione a U” definita dai vertici grillini. Fronda M5S su Renzi: volano gli stracci. E salta il summit sulla piattaforma online Tra invettive taciute e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel M5S volano gli stracci. La lunga notte dei coltelli si consuma tra trattative in chat e veleni dei frondisti dispensatii movimentisti al vertice, a suon di j’accuse e aspre recriminazioni. E la prima conseguenza, nel caos del momento tra annunci e smentite, è che per via della fuga di notizie di ieri, è saltata la riunione dei dissidenti pentastellati, che avrebbe dovuto tenersi in mattinata, a partire dalle 10, su una piattaforma online. I parlamentari – una ventina di persone tra Camera e Senato – avrebbero dovuto fare il punto sul ritorno in maggioranza con. Una decisione che al momento osteggiano apertamente, contestando “l’inversione a U” definita dai. Fronda M5S su: volano gli stracci. E salta il summit sulla piattaforma online Tra invettive taciute e ...

RaiNews : Dopo M5s, Pd, Iv e Leu, i colloqui sono ripresi con il gruppo parlamentare 'Europeisti - MAIE - Centro Democratico'… - Agenzia_Ansa : Ultimo giorno di consultazioni per Roberto Fico, che oggi incontrerà tra gli altri il gruppo degli europeisti. M5s,… - fattoquotidiano : Governo, Paragone: “Tutti mi schifano, sono l’unico del Gruppo Misto che non è stato chiamato”. E a Di Battista: “E… - SecolodItalia1 : M5S, gruppo di deputati e senatori in rivolta contro Renzi. I vertici grillini “sotto processo”… - Tg1Rai : Secondo giorno di consultazioni, a #Montecitorio, per il presidente della Camera #Fico. Dopo M5S, Pd, Italia Viva e… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S gruppo Consultazioni, Autonomie a Fico: «Con Conte, fare in fretta»

Non c'è più tempo da perdere", ha quindi dichiarato il senatore Raffaele Fantetti, presidente del gruppo 'Europeisti - Maie - Cd' al Senato. Pd, M5S, Italia Viva e il nodo sul premier Ieri, prima ...

Mattarella ha contattato Mario Draghi? "Privo d'ogni fondamento"

Consultazioni: M5S e PD per Conte, IV pronta a fare la sua parte per il governo politico Mandato ... il Gruppo delle autonomie SVP sempre del Senato e il gruppo parlamentare Misto della Camera e del ...

Di Maio dice sì a Renzi e nel M5s è tempesta. Di Battista guida i ribelli Avvenire Governo. Secondo giorno di consultazioni per Fico

Secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera Roberto Fico, impegnato a verificare che in Parlamento vi sia una maggioranza per il governo. I colloqui - avviati con M5s, Pd, Iv e Leu ...

Proseguono le consultazioni, Europeisti: ‘La persona giusta è Conte’

Ultimo giorno di consultazioni per Roberto Fico, che oggi ha incontrato gli Europeisti. M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto “di fine legislatura”, incalza Zingaretti. Renzi chiede un p ...

Non c'è più tempo da perdere", ha quindi dichiarato il senatore Raffaele Fantetti, presidente del'Europeisti - Maie - Cd' al Senato. Pd,, Italia Viva e il nodo sul premier Ieri, prima ...Consultazioni:e PD per Conte, IV pronta a fare la sua parte per il governo politico Mandato ... ildelle autonomie SVP sempre del Senato e ilparlamentare Misto della Camera e del ...Secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera Roberto Fico, impegnato a verificare che in Parlamento vi sia una maggioranza per il governo. I colloqui - avviati con M5s, Pd, Iv e Leu ...Ultimo giorno di consultazioni per Roberto Fico, che oggi ha incontrato gli Europeisti. M5s, Pd e Leu blindano ancora Conte. Serve un patto “di fine legislatura”, incalza Zingaretti. Renzi chiede un p ...