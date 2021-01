L’economia circolare è l’anello debole del Recovery Plan

Leggi su formiche

(Di domenica 31 gennaio 2021) Per chi ha scritto ilva bene così. Per chi deve metterlo in pratica bisogna necessariamente aggiornare la parte dedicata al. Questione di soldi, innanzitutto, ma anche di un nuovo sistema industriale per l’Italia del futuro. Partiamo dalle cifre. Nell’ultima versione del PNRR ci sono 7 miliardi destinati ad agricoltura sostenibile ed economia, senza però specificare come saranno allocate queste risorse. Le imprese del riciclo temono di non ricevere una cifra sufficiente, che per loro sarebbe 2,625 miliardi di euro. Le associazioni di categoria Unirima, Assorimap e Assofermet hanno chiesto al governo se davvero intenda puntare sulla green economy, e di essere coinvolte in ambito di revisione generale del documento prima dell’invio a Bruxelles. È vero che ...