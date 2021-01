Le Collector's Edition sono l'ultimo baluardo del mercato fisico (Di domenica 31 gennaio 2021) Il formato digitale è il futuro anche nel settore dei videogiochi. Che piaccia o meno, la realtà dei fatti è questa e i dati di vendita degli ultimi anni, con il crescente numero di abbonati a servizi come Game Pass e PS Now non fanno che avvalorare quest'affermazione. Magari non sarà il prossimo anno o questa generazione, ma presto o tardi il mezzo di distribuzione predominante sarà soltanto uno, così com'è già accaduto negli ultimi due decenni in altri contesti, come quello musicale. Ciò non significa, chiaramente, che il formato fisico sia destinato a scomparire, sarà semplicemente destinato a una fetta di utenza più piccola, come d'altronde succede oggi per i CD o i vinili. Nel caso dei videogiochi però, molto più che negli altri settori, c'è un aspetto di cui bisogna tenere conto: il peso del merchandise. Che si prediliga il formato digitale o che si rimanga ... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021) Il formato digitale è il futuro anche nel settore dei videogiochi. Che piaccia o meno, la realtà dei fatti è questa e i dati di vendita degli ultimi anni, con il crescente numero di abbonati a servizi come Game Pass e PS Now non fanno che avvalorare quest'affermazione. Magari non sarà il prossimo anno o questa generazione, ma presto o tardi il mezzo di distribuzione predominante sarà soltanto uno, così com'è già accaduto negli ultimi due decenni in altri contesti, come quello musicale. Ciò non significa, chiaramente, che il formatosia destinato a scomparire, sarà semplicemente destinato a una fetta di utenza più piccola, come d'altronde succede oggi per i CD o i vinili. Nel caso dei videogiochi però, molto più che negli altri settori, c'è un aspetto di cui bisogna tenere conto: il peso del merchandise. Che si prediliga il formato digitale o che si rimanga ...

_Starrynight02 : @rosaliedebuchin Mi dispiace dirtelo ma in realtà Kaz è Capricorno, è nella fanart della Collector’s edition ahaha.… - _Starrynight02 : @cuordicannella Mi dispiace dirtelo ma in realtà Kaz è Capricorno, è nella fanart della Collector’s edition ahaha.… - _Starrynight02 : @TSaveoursea Mi disp ma in realtà Kaz è Capricorno, è nella fanart della Collector’s edition. Bilancia non ci stare… - _Starrynight02 : @Bunndarky In realtà è Kaz ad essere Capricorno, è nella fanart della Collector’s edition ahaha. Matthias é Toro ;) - _Starrynight02 : @elenabookread In realtà è Kaz ad essere Capricorno, è nella fanart della Collector’s edition ahaha. Matthias é Toro ;) -

Ultime Notizie dalla rete : Collector Edition Naruto Ninja Arena: a breve sarà possibile preordinarlo

... watch it later when the stream ends and timestamps are added! https://t.co/RUFUeg2FMI pic.twitter.com/CgPFTiPHd0 Vedi anche Castles of Mad King Ludwig: su Kickstarter la Collector's Edition 3 giorni ...

Castles of Mad King Ludwig: su Kickstarter la Collector's Edition

È questo il caso di Castles of Mad King Ludwig , un titolo del 2014 ma che in questi giorni è stato riproposto ( come vi avevamo anticipato ) nella sua versione Collector's Edition per i veri ...

Resident Evil Village: Collector's Edition e Deluxe Edition svelate, i contenuti Multiplayer.it Le Collector's Edition sono l'ultimo baluardo del mercato fisico

Il mercato fisico è sempre più in difficoltà, contro il digitale fortemente in crescita. Le Collector's Edition, però, lo mantengono in vita.

Biomutant: rivelate le 2 edizioni speciali

Andiamo a dare un'occhiata a cosa conterranno le edizioni speciali di Biomutant, il titolo di THQ Nordic in arrivo a metà del 2021 ...

... watch it later when the stream ends and timestamps are added! https://t.co/RUFUeg2FMI pic.twitter.com/CgPFTiPHd0 Vedi anche Castles of Mad King Ludwig: su Kickstarter la's3 giorni ...È questo il caso di Castles of Mad King Ludwig , un titolo del 2014 ma che in questi giorni è stato riproposto ( come vi avevamo anticipato ) nella sua versione'sper i veri ...Il mercato fisico è sempre più in difficoltà, contro il digitale fortemente in crescita. Le Collector's Edition, però, lo mantengono in vita.Andiamo a dare un'occhiata a cosa conterranno le edizioni speciali di Biomutant, il titolo di THQ Nordic in arrivo a metà del 2021 ...