L’allarme di Miozzo Cts sui vaccini | «Troppa improvvisazione Cosa succederà con l’immunizzazione fuori da ospedali e Rsa?»

(Di domenica 31 gennaio 2021) «Non possiamo permetterci altri errori». È in queste parole il fil rouge che lega le dichiarazioni degli esperti sull’emergenza Coronavirus, in un momento cruciale per il nostro Paese. Con l’ingresso in zona gialla della maggior parte delle regioni italiane e una campagna vaccinale da portare avanti a tambur battente (ma ancora costellata più di incognite che di certezze nella sua messa in atto), Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, dice di «vedere ancora moltae poca preparazione del territorio nell’affrontare la campagna vaccinale». «Vedo disordine e cattiva gestione del processo – proseguein un’intervista al Corriere della Sera – i furbi del vaccino, la scainformazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della ...