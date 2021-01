La smentita di Alessandra Mastronardi su Sandokan e Can Yaman, l’attrice presto sul set per Carla Fracci (Di domenica 31 gennaio 2021) Alessandra Mastronardi sarà nel cast della fiction Sandokan? Dopo numerosi voci di corridoio, che la vedrebbero al fianco di Can Yaman nel reboot dello sceneggiato italiano sulla Tigre della Malesia, l’attrice napoletana ha chiarito il presunto casting. Su Instagram, l’interprete di Alice Allevi ne L’Allieva ha smentito i rumours con un secco “no”. Anche il profilo non ufficiale dedicato all’attrice ha confermato la fake news. Niente da fare per i fan che l’avrebbero volentieri guardata condividere la scena con l’attore turco, super richiesto in Italia, e con Luca Argentero. Secondo le indiscrezioni, la Mastronardi avrebbe avuto il ruolo di Lady Marianna, la perla di Labuan e grande amore di Sandokan. L’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)sarà nel cast della fiction? Dopo numerosi voci di corridoio, che la vedrebbero al fianco di Cannel reboot dello sceneggiato italiano sulla Tigre della Malesia,napoletana ha chiarito il presunto casting. Su Instagram, l’interprete di Alice Allevi ne L’Allieva ha smentito i rumours con un secco “no”. Anche il profilo non ufficiale dedicato alha confermato la fake news. Niente da fare per i fan che l’avrebbero volentieri guardata condividere la scena con l’attore turco, super richiesto in Italia, e con Luca Argentero. Secondo le indiscrezioni, laavrebbe avuto il ruolo di Lady Marianna, la perla di Labuan e grande amore di. L’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari è ...

