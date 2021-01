Joao Pedro | “Peccato per il gol al 95? Non meritavamo questa beffa”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il Cagliari rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, anche se stavolta c’era andato davvero molto vicino con il Sassuolo che ha pareggiato al 95? con Boga. A parlare della partita l’attaccante, che ha così commentato la: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Sassuolo ha grande qualità e gioca bene a calcio. L’avevamo preparata bene, dispiace non avere ottenuto di più: la squadra ha reagito, eravamo ad un passo da una vittoria fondamentale che avremmo meritato. Ripartiamo dalle cose positive fatte e continuiamo con fiducia. Siamo una squadra forte, ma lo dobbiamo dimostrare sempre sul campo. La prestazione oggi c’è stata, abbiamo dimostrato che siamo vivi e vogliamo lottare tutti insieme, soffrendo da squadra e rimanendo in partita. Queste sono le cose dalle quali ricominciare, mettere la ...

zazoomblog : Cagliari Joao Pedro: “Oggi potevamo vincere. Io e Nainggolan leader? Vogliamo trascinare la squadra” - #Cagliari… - ItaSportPress : Cagliari, Joao Pedro: 'Oggi potevamo vincere. Io e Nainggolan leader? Vogliamo trascinare la squadra' -… - infoitsport : Pagelle Cagliari – Sassuolo 1-1: Boga risponde a Joao Pedro! – Voti Fantacalcio - repubblica : Cagliari-Sassuolo 1-1: Joao Pedro illude i sardi, Boga li riprende al 95' - LucaCam90 : @DinoDiener Ahahaha capisco ???? Sto giocando con la capolista, io secondo a -3, oggi ho destro de paul joao pedro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Joao Pedro

Il Cagliari e il Sassuolo hanno pareggiato per 1 - 1: vantaggio iniziale dei sardi cone pareggio in extremis degli emiliani con Boga. Alle 18 il Napoli ha battuto allo Stadio Diego ...L'attaccante e leader del Cagliariè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo: 'Pareggiare così fa male ma la squadra ha giocato come doveva fare. 'E' difficile dire adesso cosa si ...Problemi muscolari per Brahim Diaz. Luis Alberto prova il recupero per Bergamo. Mkhitaryan vede il Verona. Samp contro i bianconeri con Keita e Quagliarella ...Finisce 1-1 nella ventesima giornata di Serie A. Gli emiliani centrano il pareggio a tempo scaduto con Jeremie Boga ...