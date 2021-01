Italia gialla: Coldiretti, riaprono bar e ristoranti. Hanno perso metà del fatturato (-48%) nel 2020 (Di domenica 31 gennaio 2021) Otto Italiani su dieci (80%) potranno finalmente gustare il caffe al bancone o pranzare al tavolo nei ristoranti situati in zona gialla. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova classificazione delle regioni Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ottoni su dieci (80%) potranno finalmente gustare il caffe al bancone o pranzare al tavolo neisituati in zona. E' quanto emerge dall'analisi dellain riferimento alla nuova classificazione delle regioni

